Москва19 авг Вести.После объявления о концертах Канье Уэста в России мошенники начали создавать поддельные сайты, имитирующие официальные билетные платформы. Об этом сообщили в Роскачестве агентству ТАСС.

Злоумышленники создают сайты, которые визуально копируют официальные билетные платформы: одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты сказали там

Такие сайты продвигаются через рекламные объявления в поисковиках и занимают высокие позиции в выдаче, когда пользователь ищет билеты на концерт. Покупатель выбирает места, оформляет заказ и оплачивает его, после чего получает письмо с якобы подтверждением брони или электронными билетами. Однако в Роскачестве предупредили, что подобные сайты существуют не дольше одного дня - как правило, к вечеру они уже недоступны, деньги уходят мошенникам, а реальный билет так и не приобретается.

Концертное агентство Say Agency ранее объявило о двух выступлениях Канье Уэста в Санкт-Петербурге - 10 и 11 октября, которые затем подтвердил и менеджер рэпера. После появления этих новостей заметно вырос спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург на период с 9 по 11 октября.