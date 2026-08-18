РБК: в Санкт-Петербурге резко вырос спрос на отели в даты концертов Канье Уэста

В Петербурге подскочил спрос на отели в даты концертов Канье Уэста РБК: в Санкт-Петербурге резко вырос спрос на отели в даты концертов Канье Уэста

Москва18 авг Вести.В Санкт-Петербурге резко взлетел спрос на бронирование отелей в даты концертов американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы "Яндекс Путешествий".

Согласно этой информации, за прошлые сутки было забронировано на октябрь такое же количество отелей и посуточного жилья, сколько за всю первую половину августа. Как уточняется, речь идет о бронированиях с датами заселения на 10–11 октября.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года, а также предыдущими сутками (16 августа), число бронирований увеличилось в сотни раз говорится в сообщении

Большинство бронирований (47%) пришлось на жителей Москвы и Московской области. 8% номеров забронировали сами петербуржцы, 2% — жители Казани и еще 1,4% — нижегородцы.

В материале сказано, что при этом средняя цена за ночь увеличилась за год на 17% и составляет 9 290 рублей.

Накануне концертное агентство Say Agency сообщило, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Позже эту информацию подтвердил и менеджер рэпера.