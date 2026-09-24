В Access Opera подтвердили проведение концертов Канье Уэста в Петербурге

Концерты Канье Уэста в Петербурге все-таки состоятся в октябре В Access Opera подтвердили проведение концертов Канье Уэста в Петербурге

Москва24 сен Вести.Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге должны состояться в запланированные даты в октябре. Об этом 78.ru сообщил источник в агентстве Access Opera, выступающем партнером концертного тура артиста.

Концерты ранее оказались под угрозой срыва. Организаторы запустили в продажу билеты, однако договор на проведения мероприятия еще не был согласован и подписан.

Однако, по словам собеседника издания, даты двух выступлений остаются без изменений.

Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября заявил он

На сайте организатора SAY Agency также вновь появилась афиша концертов Канье Уэста.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг концертов американского рэпера хаосом. Она также возмутилась прославлением нацизма в некоторых треках Уэста.