Концерты Канье Уэста в Петербурге исчезли из официального расписания тура рэпера Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали с сайта рэпера

Москва18 сен Вести.Концерты американского рэпера Канье Уэста, которые должны были пройти в октябре в Санкт-Петербурге, пропали из официального расписания тура артиста.

Сейчас на странице исполнителя Ye Live Concert Tour 2026 остались выступления только в индонезийской Джакарте и американских Хьюстоне, Далласе и Финиксе.

Канье Уэст должен был дать два концерта на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября. Организаторы уже запустили билеты в продажу, однако позднее представители стадиона заявили, что договор на проведение мероприятия не был подписан.

17 сентября стало известно, что Комитет по культуре Санкт-Петербурга не получал документов от "Газпром-Арены" на согласование концерта.

Гендир концертного агентства Say Agency Анна Субчева ранее подчеркивала, что отмены выступления рэпера не будет, а также публиковала в соцсетях посты с информацией о проведении шоу и спорами с площадкой. Сейчас публикации удалены.