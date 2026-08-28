Москва28 авгВести.Запланированный на октябрь 2026 года в Санкт-Петербурге концерт рэпера Канье Уэста будет проведен. Об этом пишет РБК.
Согласно информации источника, никакого запрета на его проведение нет.
Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге состоится, запрета на его проведение нетприводит источник слова своего собеседника
Проведение музыкального шоу намечено на главном городском стадионе – "Газпром Арене". Уэст даст два концерта: 10 и 11 октября.
Ранее представители стадиона подчеркнули, что вся информация по концерту Канье Уэста будет у организаторов.