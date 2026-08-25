"Газпром Арена": концерт Уэста без подписанного договора состояться не может

"Газпром Арена" сообщила, что договора аренды на концерт Уэста нет "Газпром Арена": концерт Уэста без подписанного договора состояться не может

Москва25 авг Вести.Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге не может состояться, поскольку нет договора аренды площадки, сообщает "Газпром Арена".

Компания-организатор выступлений Say Agency ранее проинформировала, что Канье Уэст уже получил аванс за выступления в России, с ним подписан контракт на два шоу.

Концерт без подписанного договора состояться не может. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может так "Газпром Арена" обрисовала ситуацию в своем Telegram-канале

Ранее Say Agency сообщило, что Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге - 10 и 11 октября. По словам представителя компании, процесс согласования проведения концерта с площадкой еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа.