Say Agency: Канье Уэст уже получил аванс за выступления в России

Организаторы концертов Уэста в России заявили, что рэпер уже получил аванс Say Agency: Канье Уэст уже получил аванс за выступления в России

Москва25 авг Вести.Рэпер Канье Уэст уже получил аванс за выступления в России. Об этом РБК сообщила гендиректор SAY Agency Анна Субчева.

По словам Субчевой, с американским артистом подписан контракт на два шоу.

Ни один артист не даст свое согласие на анонс без получения аванса. Поэтому – да так ответила Субчева на вопрос о выплате гонорара рэперу

Вместе с тем, по ее словам, процесс согласования проведения концерта с площадкой еще не завершен. Договор должен быть подписан до 27 августа.

Площадка выслала спецификацию по корпоративной почте, мы ее согласовали, далее выслала договор, который мы должны подписать до 27 августа. Мы его подписали и отправили. При этом никаких официальных писем других площадка нам не писала. Telegram-канал - это не личное обращение к нам сказала глава SAY Agency

При этом она уточнила, что существует стандартная практика выхода в продажу билетов, когда анонс и старт продаж синхронизируются с площадкой, которая размещает информацию о концерте.

Ранее сообщалось, что анонс концерта Канье Уэста исчез с официального сайта "Газпром Арены". На сайте Say Agency информация о концертах по-прежнему доступна, выступления заявлены на 10 и 11 октября.