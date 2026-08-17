Москва17 авг Вести.Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда" поделилась своим мнением о всемирно известном рэпере Канье Уэсте, охарактеризовав его как талантливого человека. Ее слова приводит KP.RU.

Музыкант планирует дать два больших концерта в северной столице.

Мероприятия запланированы на 10 и 11 октября и состоятся на сцене стадиона "Газпром Арена". Предстоящие выступления являются частью мирового гастрольного тура Канье Уэста. Согласно данным афиш, самые доступные билеты стоят от 9 тысяч рублей, а самые дорогие билеты, а именно места в VIP-ложах, продаются по 160 тысяч рублей за место.