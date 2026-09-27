Захарова: у всей России есть "вопросики" к концерту Канье Уэста в Петербурге

Захарова заявила о "вопросиках" всей страны к концерту Канье Уэста в Петербурге Захарова: у всей России есть "вопросики" к концерту Канье Уэста в Петербурге

Москва27 сен Вести.Все российские города сохраняют историческую память, поэтому у всей страны есть "вопросики" к возможному концерту американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат привела высказывание режиссера Никиты Михалкова о том, что концерт рэпера будет оскорбительным для города, пережившего фашистскую блокаду.

У всей страны "вопросики"... Я бы добавила к этим словам еще и то, что в других городах нашей страны люди тоже сохраняют историческую память написала Захарова

Ранее сообщалось, что организаторы концерта Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги за билеты, если шоу не состоится. Выступления рэпера якобы запланированы на 10 и 11 октября 2026 года на "Газпром Арене". При этом концерты Уэста в России исчезли из официального расписания тура рэпера.

Захарова также выражала свое возмущение в связи с тем, что Уэст в своих песня прославляет нацистскую идеологию и назвала ситуацию с концертом в РФ полным хаосом.