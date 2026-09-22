Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги в случае отмены шоу Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге извинились за молчание

Москва22 сен Вести.Организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге пообещали вернуть деньги за билеты, если шоу не состоится. Агентство Say Agency, которое отвечает за подготовку выступления рэпера в России, прервало молчание в своем Telegram-чате. Представитель компании Фарух Худжаназаров принес извинения поклонникам артиста за отсутствие оперативной информации.

Хотели бы принести свои извинения от лица всего агентства за то, что не смогли выйти к вам с официальной информацией в ранее обозначенные сроки говорится в сообщении

При этом организаторы не дали официального подтверждения или опровержения о проведении мероприятия. Как уточняется, команда делает все возможное, чтобы провести шоу в намеченные даты.

Выступления американского рэпера были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что концерты Канье Уэста в России исчезли из официального расписания тура рэпера.