Москва3 сен Вести.Концерт американского рэпера Канье Уэста на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге не отменяется, заявила генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева в Telegram-канале агентства.

По ее словам, ни агентство, ни артист не удаляли информацию о событии.

Что касается вопроса по поводу отмены концерта. Отмены концерта не будет... Мы также по сегодняшний день подтверждаем, что мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем сказала Субчева

Организатор также назвала подготовку к концерту уникальным случаем, потому что документы, которые запросили у них, не запрашивают ни у одного агентства и ни у одного артиста для проведения мероприятия.

По словам Субчевой, перенос концертов на другие даты или площадку не рассматривается. При этом она подчеркнула, что в случае отмены концертов зрителям вернут деньги за билеты.

Ранее представители "Газпром Арены" рекомендовали искать информацию по концерту Канье Уэста исключительно на сайте организатора, чтобы не стать жертвами мошенников.