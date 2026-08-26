Россиянам объяснили, как вернуть билеты на концерт Канье Уэста Юрист Надмитов озвучил варианты возврата билетов на концерт Уэста в Петербурге

Москва26 авг Вести.Управляющий партнер компании "Надмитов, Иванов и партнеры" Александр Надмитов рассказал в беседе с РБК, как россияне могут вернуть билеты на концерт американского исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

Эксперт объяснил, что с юридической точки зрения мероприятие пока не отменено и не перенесено. По его словам, сейчас об отмене речи не идет, и это принципиально для прав покупателя.

Право требовать полную стоимость возникает в момент, когда концерт официально отменят, заменят или перенесут. Пока таких объявлений нет, работает обычная шкала: не позднее чем за десять дней - 100%, далее 50 и 30% сказал Надмитов

По словам юриста, основанием для возврата полной суммы будет считаться замена площадки или перенос даты, поскольку в таком случае меняется условие услуги.

Издание отметило, что некоторые покупатели поделились скриншотами, на которых написано: "Возврат сейчас недоступен. Для возврата необходимо обратиться к организатору мероприятия". Надмитов рекомендовал в таком случае направить обращение организатору и оператору. По его словам, это позволит "получить письменный ответ или зафиксировать молчание", то есть отказ в возврате будет уже в письменной форме.

Ранее агентство Say Agency сообщило, что американский артист даст два концерта в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября. По словам представителя компании, процесс согласования проведения концерта с площадкой еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа. Кроме того, организатор заявил, что не собирается переносить выступление Уэста в другие города.

При этом в "Газпром Арена" отметили, что концерт исполнителя без подписанного договора аренды состояться не может. По их информации, организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов без наличия необходимых документов.