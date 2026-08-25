Москва25 авгВести.Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста не собирается переносить выступление в другие города. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генерального директора агентства Say Agency Анну Субчеву.
Нет, мы решаем вопрос с "Газпром Ареной"приводится ответ Субчевой на вопрос о поиске другой площадки
Кроме того, в соцсетях агентства появилось сообщение о том, что подготовка к концерту американского исполнителя продолжается.
Друзья, мы видим ваши вопросы и то, как вы переживаете из-за вчерашних новостей. Спешим вас заверить, что концерт не отменен. Вся подготовка идет в штатном режиме и даты все также открыты на официальном сайте артиста. Сейчас мы решаем возникшие вопросы и обязательно вернемся со всеми подробностямиговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что возникшая неопределенность с концертами Канье Уэста в Петербурге может быть искусственно созданной и использоваться в качестве инструмента пиара.