Для концерта Канье Уэста не будут искать площадки в Москве или Екатеринбурге

Организаторы концерта Канье Уэста не собираются переносить шоу в другие города Для концерта Канье Уэста не будут искать площадки в Москве или Екатеринбурге

Москва25 авг Вести.Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста не собирается переносить выступление в другие города. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генерального директора агентства Say Agency Анну Субчеву.

Нет, мы решаем вопрос с "Газпром Ареной" приводится ответ Субчевой на вопрос о поиске другой площадки

Кроме того, в соцсетях агентства появилось сообщение о том, что подготовка к концерту американского исполнителя продолжается.

Друзья, мы видим ваши вопросы и то, как вы переживаете из-за вчерашних новостей. Спешим вас заверить, что концерт не отменен. Вся подготовка идет в штатном режиме и даты все также открыты на официальном сайте артиста. Сейчас мы решаем возникшие вопросы и обязательно вернемся со всеми подробностями говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что возникшая неопределенность с концертами Канье Уэста в Петербурге может быть искусственно созданной и использоваться в качестве инструмента пиара.