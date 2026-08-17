Сергей Лазарев не будет переносить концерты в Петербурге из-за Канье Уэста

Сергей Лазарев не перенесет концерты в Петербурге из-за выступлений Канье Уэста Сергей Лазарев не будет переносить концерты в Петербурге из-за Канье Уэста

Москва17 авг Вести.Певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается переносить свои концерты в Санкт-Петербурге из-за объявленных выступлений Канье Уэста. В своем Telegram-канале он ответил на вопросы фанатов.

По словам артиста, билеты на все его шоу на СКА Арене уже распроданы - на 10 и 11 августа, а также на дополнительный концерт 9 августа.

Канье мне позвонил, я ему сказал: "Объявляй, все в порядке. У меня уже все продано, и ты мне никак не помешаешь пошутил Лазарев

Певец заверил, что все выступления состоятся.