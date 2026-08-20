Москва20 авгВести.Народный артист России Филипп Киркоров считает, что концерт певца Сергея Лазарева мог бы составить конкуренцию шоу американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге в октябре, пишет ТАСС. Соответствующее заявление Киркоров сделал журналистам на открытии международного конкурса "Новая волна" в Казани.
Киркоров рассказал, что у Лазарева концерт "в это время", на который "все продано".
Так что я бы подумал бы на месте Канье Уэста, я бы не рисковал параллельно с Сережей Лазаревым приезжать на концертсказал певец
Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, опроверг информацию о возможном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом.
Ранее концертное агентство Say Agency объявило о двух выступлениях Канье Уэста в Санкт-Петербурге - 10 и 11 октября.