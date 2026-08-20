Киркоров считает, что концерт Лазарева мог бы составить конкуренцию шоу Уэста

Киркоров назвал артиста, чей концерт может составить конкуренцию шоу Канье Уэста Киркоров считает, что концерт Лазарева мог бы составить конкуренцию шоу Уэста

Москва20 авг Вести.Народный артист России Филипп Киркоров считает, что концерт певца Сергея Лазарева мог бы составить конкуренцию шоу американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге в октябре, пишет ТАСС. Соответствующее заявление Киркоров сделал журналистам на открытии международного конкурса "Новая волна" в Казани.

Киркоров рассказал, что у Лазарева концерт "в это время", на который "все продано".

Так что я бы подумал бы на месте Канье Уэста, я бы не рисковал параллельно с Сережей Лазаревым приезжать на концерт сказал певец

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, опроверг информацию о возможном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом.

Ранее концертное агентство Say Agency объявило о двух выступлениях Канье Уэста в Санкт-Петербурге - 10 и 11 октября.