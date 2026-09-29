Концерта Канье Уэста в Петербурге не будет РБК: выступление Канье Уэста в России не состоится

Москва29 сен Вести.Запланированные на 10 и 11 октября концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся. Информацию об этом подтверждает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

Концерта не планируется, договоренности не были достигнуты подтвердил источник, близкий к властям Петербурга

При этом источник РБК на концертном рынке допустил, что официально мероприятие могут объявить перенесенным.

По данным информатора агентства, близкого к администрации президента, идея пригласить Уэста в Россию сначала якобы получила поддержку части чиновников, в том числе из-за отношения рэпера к президенту России Владимиру Путину. Однако другой источник, близкий к администрации президента, сообщил, что при подготовке концерта была допущена ошибка: мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором Александром Бегловым. Утверждается, что после этого городская администрация обратилась в Москву, а к самому концерту и исполнителю появились серьезные претензии.

Источник в концертной отрасли уточнил, что первоначальное недовольство городских властей было связано с тем, что агентство и площадка анонсировали концерт и начали продавать билеты без уведомления администрации о мероприятии.

Кроме того, в материале со ссылкой на неназванного федерального чиновника сказано, что против проведения концерта также выступили представители силовых структур. В качестве основных аргументов они называли высказывания Уэста о Гитлере и использование им запрещенной символики, пишет агентство.

Ранее юрист сообщал, что в случае отмены концерта Канье Уэста организаторы обязаны вернуть деньги за билеты в течение 10 календарных дней после обращения покупателя, а не с даты официальной отмены. По словам юриста, зрители, купившие билеты после 23 августа, уже могут подать заявление на возврат.

25 сентября компания Access Opera сообщила в соцсетях, что концерт не состоится. Анонс также исчез с сайта рэпера.