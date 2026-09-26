Полпред Путина выступил против концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге Полпред Путина Руденя выступил против концерта Канье Уэста в Петербурге

Москва26 сен Вести.Окончательное решение о проведении концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге должно оставаться за властями города, об этом заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

По словам полпреда, мнение жителей Петербурга также необходимо учесть при принятии решения о концерте.

Я бы не провел. Для нашей молодежи нужно что-то более серьезное, более содержательное, чем смотреть на людей, которые нестабильны, пропагандируют националистические ценности и неадекватно себя ведут. Я думаю, это не лучший пример зарубежной эстрады сказал полпред президента

Руденя отметил, что в Тверской области, которой он раньше руководил, не одобрил бы проведение данного мероприятия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг концертов американского рэпера хаосом. Она также возмутилась прославлением нацизма в некоторых треках Уэста.