Около 500 тысяч слов есть в русском языке, но человек использует лишь 2 тысячи

Филолог рассказал, сколько всего слов в русском языке Около 500 тысяч слов есть в русском языке, но человек использует лишь 2 тысячи

Москва27 сен Вести.В современном русском языке насчитывают порядка 500 тысяч слов, зафиксированных в словарях, но в среднем носитель использует только около двух тысяч из них, сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта Минпросвещения России, доцента кафедры русского языка и культуры речи НГПУ имени Козьмы Минина, кандидата филологических наук Сергея Павлова.

Если речь о национальном языке, то в современном русском языке около 500 тыс. слов, зафиксированных в "Большом академическом словаре русского языка", "Словаре русских народных говоров", "Большом словаре русского жаргона" и в специальных словарях рассказал специалист

Однако современный человек знает от 10 тысяч до 86 тысяч слов, составляющих его пассивный словарный запас, а активно пользуется только двумя тысячами. У образованных людей активный запас достигает шести тысяч слов, уточнил филолог.