Токаев снял министра обороны Казахстана после гибели 14 военных на Каспии

Министр обороны Казахстана освобожден от должности после трагедии на Каспии Токаев снял министра обороны Казахстана после гибели 14 военных на Каспии

Москва27 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Никаких комментариев по поводу снятия с должности дано не было.

Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан говорится в заявлении

Ранее пять должностных лиц Вооруженных сил Казахстана были задержаны после гибели военнослужащих на учениях на Каспии. Уточняется, что их подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

25 сентября в Каспийском море была завершена поисковая операция, найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих.