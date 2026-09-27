Москва27 сенВести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Никаких комментариев по поводу снятия с должности дано не было.

Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан

говорится в заявлении

Ранее пять должностных лиц Вооруженных сил Казахстана были задержаны после гибели военнослужащих на учениях на Каспии. Уточняется, что их подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

25 сентября в Каспийском море была завершена поисковая операция, найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих.