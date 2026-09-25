МВД: после инцидента с пропажей казахстанских военных задержаны пять человек

Пять должностных лиц ВС Казахстана задержаны после инцидента на Каспии МВД: после инцидента с пропажей казахстанских военных задержаны пять человек

Москва25 сен Вести.Пять должностных лиц Вооруженных сил Казахстана задержаны после гибели военнослужащих на учениях на Каспии. Об этом сообщили в МВД республики.

Уточняется, что их подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Среди задержанных: первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.

Ранее генпрокуратура Казахстана установила виновных в гибели военных на Каспии должностных лиц, которые не обеспечили безопасность личного состава с учетом погодных условий и плохо организовали спасательные работы.

Поисковая операция в Каспийском море завершена 25 сентября, найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих.

24 сентября во время учений казахстанских военных произошло резкое ухудшение погодных условий, в результате чего 19 военнослужащих унесло в открытое море, сообщало Минобороны Казахстана. Трое из них были спасены.