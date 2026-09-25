Москва25 сенВести.Пять должностных лиц Вооруженных сил Казахстана задержаны после гибели военнослужащих на учениях на Каспии. Об этом сообщили в МВД республики.
Уточняется, что их подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Среди задержанных: первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера.
Ранее генпрокуратура Казахстана установила виновных в гибели военных на Каспии должностных лиц, которые не обеспечили безопасность личного состава с учетом погодных условий и плохо организовали спасательные работы.
Поисковая операция в Каспийском море завершена 25 сентября, найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих.
24 сентября во время учений казахстанских военных произошло резкое ухудшение погодных условий, в результате чего 19 военнослужащих унесло в открытое море, сообщало Минобороны Казахстана. Трое из них были спасены.