Установлены предполагаемые виновные в гибели военных на Каспии ГП Казахстана установила предполагаемых виновных в гибели военных на Каспии

Москва25 сен Вести.Генпрокуратура Казахстана установила виновных в гибели военных на Каспии должностных лиц, которые не обеспечили безопасность личного состава с учетом погодных условий и плохо организовали спасательные работы.

В сообщении ведомства говорится, что эти должностные лица подозреваются в халатном отношении к службе, их вина заключается в отсутствии контроля и необходимых мер безопасности для военнослужащих с учетом метеоусловий и ненадлежащей организации спасательных работ.

По заявлению ГП Казахстана, было осмотрено место происшествия, допрошены свыше 30 военных, изъяты документация и видеоматериалы, а также назначено 12 экспертиз.

Ранее в МО республики информировали, что тела 14 пропавших казахстанских военнослужащих найдены и поисковая операция в Каспийском море завершена.

24 сентября во время учений казахстанских военных произошло резкое ухудшение погодных условий, в результате чего 19 военнослужащих унесло в открытое море, сообщало Минобороны Казахстана. Трое из них были спасены.