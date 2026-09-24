В Вене скоро может появиться правительство Украины в изгнании

В Вене формируется правительство Украины в изгнании, пишут СМИ В Вене скоро может появиться правительство Украины в изгнании

Москва24 сен Вести.В Вене скоро может появиться правительство Украины в изгнании, пишут украинские СМИ со ссылкой на неназванного влиятельного чиновника.

Журналисты отметили, что генпрокурор Украины Руслан Кравченко, недавно бежавший из страны, выбрал Вену не случайно - там же, по их данным, проживают экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, бывший председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, экс-депутат Верховной рады Андрей Холодов и множество других украинских беглецов.

Еще немного - и в Вене соберется целое украинское правительство в изгнании заявил собеседник украинских журналистов

14 сентября Руслан Кравченко на фоне коррупционного скандала покинул Украину под предлогом служебной командировки. Одновременно с этим он подал заявление об отставке. Глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности.

18 сентября, в день официального окончания командировки Кравченко, он так и не вернулся в страну.

Украинским СМИ удалось выяснить, что Кравченко вместе с женой зарегистрировался для проживания в Вене, притом адрес, указанный в официальном реестре, принадлежит не жилому дому, а офису юридической фирмы.

По оценке журналистов, действия Кравченко говорят о том, что он намерен легализоваться в Австрии, чтобы избежать экстрадиции на Украину.