Сенатор Волошин: увольнение Кравченко говорит о хаосе в силовом блоке Украины

Сенатор связал отстранение Кравченко с хаосу в силовом блоке киевского режима Сенатор Волошин: увольнение Кравченко говорит о хаосе в силовом блоке Украины

Москва14 сен Вести.Отстранение генпрокурора Украины Руслана Кравченко на фоне коррупционного скандала в стране свидетельствует о хаосе в силовом блоке Украины и скором крахе главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил сенатор РФ от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин.

По его словам, которые приводит ТАСС, Зеленский был вынужден отстранить Кравченко, чтобы показать Европе, что Украина старается бороться с коррупцией.

Украинская система силовых органов приходит в хаос перед лицом неминуемого падения режима Зеленского. … На этом фоне эпизод с генпрокурором выглядит как очередная ступень к краху Зеленского, когда система начинает пожирать сама себя сказал Волошин

Сенатор подчеркнул, что бывшие украинские силовики стараются уехать за границу в период расследований и скандалов, что также говорит об утрате власти нынешним киевским режимом.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне нового антикоррупционного расследования. После этого он призвал руководство НАБУ и САП уйти в отставку и сообщил, что подготовил обвинение директору НАБУ Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении​​​.