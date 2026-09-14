Царев: Зеленский жертвует генпрокурором, чтобы обезглавить НАБУ и САП Царев: Зеленский пытается обезглавить НАБУ и САП, жертвуя генпрокурором

Москва14 сен Вести.Экс-депутат Рады Олег Царев заявил RT, что Владимир Зеленский пытается совершить кадровый размен ради удержания власти: он отстранил от должности генпрокурора Руслана Кравченко, но одновременно хочет обезглавить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Царев обратил внимание на подозрение, предъявленное директору НАБУ Семену Кривоносу. Экс-депутат считает, что это очередной этап попытки Зеленского удержать власть.

Это кадровый размен: Зеленский жертвует уже списанным генпрокурором, но одновременно пытается обезглавить НАБУ и САП отметил Царев

Он уточнил, что на место Кравченко Зеленский может снова провести своего кандидата, а руководству антикоррупционных органов придется либо уйти в отставку, либо попасть под уголовное преследование, если расследования против окружения Зеленского не прекратятся.

Выдвинув подозрения Кривоносу, Зеленский предлагает НАБУ и САП вернуться к прежнему равновесию, чтобы они не мешали воровать, полагает Царев.

В понедельник Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины. Ранее сообщалось, что Кравченко подал заявление об отставке и покинул страну на фоне скандала.