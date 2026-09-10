Москва10 сен Вести.Западные структуры планируют изменить процедуру назначения генпрокурора Украины, передав этот вопрос под контроль "международных экспертов". Данная тема широко обсуждается в украинских СМИ.

Изменение процедуры, согласно мнению экспертов, направлено на попытку лишить Владимира Зеленского возможности продвигать на эту должность своих людей.

Пространство для Зеленского в плане сохранения устойчивости системы в условиях постоянных уголовных дел против его вертикали постепенно сужается. Раньше он вытаскивал ключевых людей из СИЗО под залог. Но теперь даже на [экс-замглавы офиса Зеленского Ирину] Мудрую 20 млн гривен собрать не может. Да, он может поставить своего генпрокурора или и. о. генпрокурора. Но так к новому генпрокурору в кабинет завтра набушники [Национальное антикоррупционное бюро] также с обыском придут приводят украинские СМИ слова информированного источника

В настоящее время генпрокурора назначает Зеленский по согласованию с Верховной радой. Однако страны Запада негласно рекомендуют изменить не только процедуру назначения главы ведомства, но и рядовых прокуроров, чтобы решающую роль в отборе играли "международные эксперты".

Ранее стало известно, что НАБУ провело обыски в кабинете генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. После этого он подал заявление об отставке с занимаемого поста на фоне антикоррупционного расследования.