Москва14 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Верховную раду Украины немедленно уволить Руслана Кравченко с поста генпрокурора страны. Соответствующий пост он написал в своем Telegram-канале.

У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно написал Зеленский

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу, а также порекомендовал ему и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко уйти в отставку.

Сам Кравченко до этого уже подал заявление об уходе с поста на фоне нового антикоррупционного расследования, но его прошение находится на рассмотрении парламента.