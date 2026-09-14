Генпрокурор Украины призвал руководство НАБУ и САП уйти в отставку Генпрокурор Украины заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ

Москва14 сен Вести.Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который ранее подал заявление об отставке, выписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Я подписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я давно должен был это сделать говорится в публикации

Глава надзорного органа также призвал Кривоноса и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко уйти в отставку.

На прошлой неделе Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов, в ходе которого была раскрыта преступная организация, занимавшаяся крышеванием мошеннических колл-центров, подал заявление об отставке. Однако вопрос о его увольнении не решен до сих пор, его даже не внесли на рассмотрение парламента.