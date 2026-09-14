Москва14 сенВести.Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который ранее подал заявление об отставке, выписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Я подписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я давно должен был это сделатьговорится в публикации
Глава надзорного органа также призвал Кривоноса и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко уйти в отставку.
На прошлой неделе Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов, в ходе которого была раскрыта преступная организация, занимавшаяся крышеванием мошеннических колл-центров, подал заявление об отставке. Однако вопрос о его увольнении не решен до сих пор, его даже не внесли на рассмотрение парламента.