Москва10 сенВести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) взяло под следствие более 60 депутатов Верховной рады. Об этом в беседе с газетой Financial Times сообщил глава одного из следственных подразделений Александр Абакумов.
По его словам, изначально работа НАБУ была сосредоточена на расследовании случаев коррупции в прошлом. Однако, отметил он, к 2022 году у бюро набралось достаточно опыта, чтобы ловить преступников "с поличным".
Мы останавливаем деятельность тех чиновников, которые сейчас занимают должности, а не ждем, пока их уволятсказал Абакумов
Ранее стало известно, что НАБУ провело обыски в кабинете генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. После этого он подал заявление об отставке с занимаемого поста.