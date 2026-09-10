Более 60 депутатов Верховной рады попали под следствие НАБУ НАБУ взяло под следствие более 60 депутатов Верховной рады

Москва10 сен Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) взяло под следствие более 60 депутатов Верховной рады. Об этом в беседе с газетой Financial Times сообщил глава одного из следственных подразделений Александр Абакумов.

По его словам, изначально работа НАБУ была сосредоточена на расследовании случаев коррупции в прошлом. Однако, отметил он, к 2022 году у бюро набралось достаточно опыта, чтобы ловить преступников "с поличным".

Мы останавливаем деятельность тех чиновников, которые сейчас занимают должности, а не ждем, пока их уволят сказал Абакумов

Ранее стало известно, что НАБУ провело обыски в кабинете генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. После этого он подал заявление об отставке с занимаемого поста.