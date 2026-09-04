Москва4 сенВести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в офисе лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в реестр экстремистов и террористов.
НАБУ проводит следственные действия в офисе [Зеленского]написал парламентарий в своем Telegram-канале
Другие подробности происходящего Гончаренко не привел.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия НАБУ могут привести к расколу внутри Украины.