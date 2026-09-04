НАБУ пришло в офис Зеленского с обысками, заявил депутат НАБУ проводит следственные действия в офисе Зеленского

Москва4 сен Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в офисе лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в реестр экстремистов и террористов.

НАБУ проводит следственные действия в офисе [Зеленского] написал парламентарий в своем Telegram-канале

Другие подробности происходящего Гончаренко не привел.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия НАБУ могут привести к расколу внутри Украины.