Коррупция на Украине: Буданов встревожен после обысков у бывшего зама

На Украине Буданов занервничал после коррупционного дела против Мудрой Коррупция на Украине: Буданов встревожен после обысков у бывшего зама

Москва21 авг Вести.Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обеспокоился после коррупционного скандала вокруг его бывшего заместителя Ирины Мудрой из-за возможной связи с этим делом. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

В среду антикоррупционные органы Украины объявили о специальной операции против группировки, организовавшей легализацию средств, полученных преступным путем. В ее состав вошли замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, экс-депутат, председатель правления и глава набсовета государственного Sense Bank. Прошли обыски у Мудрой и в главном офисе банка. На опубликованных НАБУ записях Мудрая, в частности, обсуждает вопросы установления контроля над банком.

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По данным издания, расследование Национального антикоррупционного бюро Украины вызвало у Буданова беспокойство из-за его связей с фигурантами дела - депутатом Верховной рады Вадимом Столаром и бывшим парламентарием Максимом Микитасем.

Издание утверждает, что именно глава офиса по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского организовал через них сбор средств на залог для бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Источники "Украинской правды" также сообщили, что Буданов начал искать деньги и для внесения залога за своего бывшего заместителя, который еще не назначили. Но главная проблема - подтверждение легального происхождения этих средств.