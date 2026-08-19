Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая подтвердила, что в ее доме прошли обыски

Экс-замглавы офиса Зеленского подтвердила прошедшие в ее доме обыски Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая подтвердила, что в ее доме прошли обыски

Москва19 авг Вести.Бывшая заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что у нее дома прошли обыски. Сейчас она готовится к заседанию суда по избранию меры пресечения.

По ее словам, она оказала следствию полное содействие и ответит на вопросы в рамках предусмотренных законом процедур.

Сегодня утром у меня дома провели обыски. Позже меня официально объявили подозреваемой и вручили ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения написала Мудрая в соцсети X

Экс-замглавы офиса Зеленского уточнила, что, после ознакомления с материалами дела, вместе с ее адвокатом она изложит подробную позицию по существу каждого эпизода.

В среду антикоррупционные ведомства Украины начали операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского, в числе которых и Мудрая. Впоследствии Зеленский уволил ее с поста руководителя своего офиса, а позже и вовсе появились новости о задержании.