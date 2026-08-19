Адвокат Мудрой опроверг информацию о ее задержании Адвокат экс-замглавы офиса Зеленского Мудрой опроверг новости о ее задержании

Москва19 авг Вести.Новости о задержании Ирины Мудрой, экс-замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского, не соответствуют действительности. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию от ее адвоката Артема Крикуна-Труша.

Сегодня НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. ред.) вручило Мудрой подозрение, но никакого задержания не произошло сообщает "РБК-Украина"

По словам адвоката, сегодня было два обыска на двух объектах Мудрой.

В среду антикоррупционные ведомства Украины начали операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского, в числе которых и Мудрая. Впоследствии Зеленский режима уволил ее с поста руководителя своего офиса, а позже и вовсе появились новости о задержании.