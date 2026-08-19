Москва19 авг Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о спецоперации, направленной на пресечение коррупции на высоком уровне. По данным НАБУ и САП, следствие выявило группу лиц, которые могли организовать легализацию средств, полученных преступным путем, среди них – заместитель руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

Речь идет о 150 млн гривен наличными, или около 3,3 млн долларов. По версии следствия, эти деньги через счета подставных компаний ввели в легальный оборот, чтобы оплатить залог за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

В состав группы входили: заместитель руководителя офиса ... [Зеленского], экс-депутат, председатель правления государственного банка и другие лица говорится в материалах на YouTube-канале бюро

Ранее НАБУ и САП сообщили о спецоперации против предполагаемой преступной организации, которую, по их данным, возглавляли действующий и бывший депутаты Рады, а среди участников были сотрудники офиса Зеленского.