Подсчитана общая сумма залога за коррупционеров из окружения Зеленского ТАСС: суммы залогов за чиновников-коррупционеров на Украине превысили $13 млн

Москва29 авг Вести.Суммы залогов в рамках уголовных дел на Украине против коррупционеров из окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, превысили $13 млн, сообщает ТАСС.

Большинство высокопоставленных чиновников, которым в качестве меры пресечения назначили залог, связаны с делом соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале в сфере энергетики. Сам организатор коррупционной схемы скрылся в Израиле и остается на свободе.

В отсутствие Миндича под арестом самый крупный залог суд назначил бывшему министру энергетики и юстиции Украины Герману Галущенко — 150 млн гривен (около $3,3 млн).

Еще один ключевой фигурант этого уголовного дела — бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, подозреваемый в отмывании денег. Его залог составил 140 млн гривен (около $3,1 млн). Оба внесли необходимые суммы и были освобождены из СИЗО. При этом, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), за Галущенко были внесены средства, полученные незаконным путем в рамках схем Миндича.

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский также оказался в центре коррупционного скандала. В 2024 году его обвинили в незаконном захвате государственных земель и назначили залог в размере 75,7 млн гривен (около $1,7 млн).

В марте 2026 года Сольского вновь арестовали по подозрению в фиктивной продаже зерна и установили залог в размере 63,7 млн гривен ($1,4 млн). Таким образом, общая сумма залога составила около $3,1 млн с учетом изменений курса гривны. Новый залог он пока не внес и остается в СИЗО.

Другой фигурант связанного с Миндичем уголовного дела — бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. В конце 2025 года ему назначили залог в размере 51,6 млн гривен ($1,2 млн), который Чернышов заплатил и вышел на свободу.

Экс-госсекретарю МИД Украины Александру Банькову, обвиняемому в хищении международной помощи, установили залог в 10 млн гривен ($224 тыс.). Бывшему министру юстиции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, подозреваемой в незаконном обогащении, назначили залог в 6 млн гривен ($134 тыс.). Оба внесли требуемые суммы.

В 2026 году новые обвинения в мошенничестве предъявили бывшему заместителю министра развития общин Украины Василию Лозинскому. Ранее он уже был освобожден под залог в 2,5 млн гривен (около $56 тыс.).

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов, в январе 2026 года назначили залог в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). Несмотря на заявления Тимошенко о недостатке средств, залог собрали в течение нескольких дней. По данным НАБУ, активы Тимошенко превышают $4 млн.

Депутат Вадим Столар проходит по делу о легализации средств для внесения залога за Галущенко. Его залог составил 30 млн гривен ($671 тыс.). Бывшая замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая также фигурирует в этом деле — ее залог назначен в размере 20 млн гривен ($447 тыс.). Поскольку оба обвиняются в отмывании средств для залога Галущенко, их соучастники опасаются схожих обвинений и пока не смогли собрать необходимые суммы.

Депутат Николай Тищенко, обвиняемый в причастности к деятельности мошеннических колл-центров в Днепропетровске, должен заплатить залог в 10 млн гривен (около $225 тыс.).

Таким образом, сумма назначенных и в большинстве случаев внесенных залогов составила около $13,217 млн. По данным НАБУ, на конец 2025 года было открыто 751 коррупционное дело с участием 1 555 лиц. Более 300 человек находились под следствием. В первой половине 2026 года обвинения в коррупции предъявили 12 руководителям государственных предприятий Украины.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за период с 2022 по 2024 год обвинения в коррупции были предъявлены 41 депутату Рады, а с 2016 по 2022 год — 27 депутатам.