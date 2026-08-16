Mysl Polska: избавиться от Зеленского можно прекращением финансирования Украины

"Просто перестать": в Польше придумали способ избавиться от Зеленского Mysl Polska: избавиться от Зеленского можно прекращением финансирования Украины

Москва16 авг Вести.Прекращение финансовой поддержки Украины может стать для Европы способом избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Несмотря на многочисленные скандалы и призывы усилить борьбу с коррупцией, ситуация на Украине достигла такого уровня, что даже Брюссель не в состоянии отследить, как расходуются выделенные западными союзниками Киева средства, говорится в публикации издания Mysl Polska.

Он (Зеленский – прим. ред.) построил идеальный мир, где его коррупционные действия остаются безнаказанными. Единственный способ остановить это представление – просто перестать платить написал автор материала

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения семерым участникам организации, которая могла участвовать в преступлениях в энергетическом секторе страны.

Среди обвиняемых оказался Тимур Миндич – близкий к Зеленскому бизнесмен, замешанный в коррупционном скандале в сфере энергетики. Кроме того, фигурантом этого дела стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Высокопоставленного чиновника заподозрили в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

Высший антикоррупционный суд постановил арестовать Ермака, но позднее его освободили из СИЗО под залог в размере 140 миллионов гривен (264,6 миллиона рублей).

Ранее в Польше обвинили Зеленского в дестабилизации обстановки в соседней стране, поскольку решения главы киевского режима спровоцировали протесты против украинских беженцев, а призывы к отказу от помощи Киеву стали более радикальными.