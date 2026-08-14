Москва14 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский виновен в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом пишет журнал Mysl Polska.
Мы начали ненавидеть своих соседей, что отражало чувства, которые пробудил в нас Зеленскийотмечает издание
По мнению автора статьи, глава киевского режима поступательно принимал решения, которые в результате обернулись протестами против украинских беженцев, а призывы к отказу от помощи Киеву стали более радикальными.
Практически нет равнодушных людей: все устали от толп беженцев и стервятников клики Зеленского… Новое правительство отказывается признать, что Польша находится на грани беспорядков. Люди устали давать деньги Зеленскому, который их унижаетговорится в публикации
Ранее в эфире телеканала Polsat депутат польского сейма Анджей Сливка заявил, что из граждан Украины, которые проживают в Польше и при этом не работают, можно сформировать бригаду или дивизию.