Зеленского обвинили в дестабилизации обстановки в Польше Mysl Polska: в дестабилизации обстановки в Польше виновен Зеленский

Москва14 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский виновен в дестабилизации обстановки в Польше. Об этом пишет журнал Mysl Polska.

Мы начали ненавидеть своих соседей, что отражало чувства, которые пробудил в нас Зеленский отмечает издание

По мнению автора статьи, глава киевского режима поступательно принимал решения, которые в результате обернулись протестами против украинских беженцев, а призывы к отказу от помощи Киеву стали более радикальными.

Практически нет равнодушных людей: все устали от толп беженцев и стервятников клики Зеленского… Новое правительство отказывается признать, что Польша находится на грани беспорядков. Люди устали давать деньги Зеленскому, который их унижает говорится в публикации

Ранее в эфире телеканала Polsat депутат польского сейма Анджей Сливка заявил, что из граждан Украины, которые проживают в Польше и при этом не работают, можно сформировать бригаду или дивизию.