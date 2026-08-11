В Польше хотят создать бригаду ВСУ из неработающих украинцев В польском Сейме предложили сформировать бригаду ВСУ из неработающих украинцев

Москва11 авг Вести.Из граждан Украины, которые проживают в Польше и при этом не работают, можно сформировать бригаду или дивизию. Такое мнение в эфире телеканала Polsat высказал депутат польского сейма Анджей Сливка.

Ранее депутат Европейского парламента Тобиаш Бохеньский заявил, что в случае его прихода к власти в республике из страны депортируют украинцев призывного возраста​​​. В ответ на это заместитель польского министра внутренних дел Мачей Душчык заявил, что около 95% украинских граждан призывного возраста работают на территории Польши легально.

По нашему мнению, если это даже 5%, это как минимум бригада, если не дивизия, которые могут быть сформированы и которые могут воевать за свою страну сказал Сливка

Ранее стало известно, что крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" подготовила законопроект, предполагающий депортацию из Польши неработающих украинцев призывного возраста.