САП Украины просит арестовать Мудрую с залогом в в $3,3 млн

САП Украины запросила для Мудрой арест с залогом в $3,3 млн САП Украины просит арестовать Мудрую с залогом в в $3,3 млн

Москва21 авг Вести.Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины потребовала отправить под стражу бывшую замглавы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Ирину Мудрую, проходящую по делу об отмывании денег. Прокуратура предлагает установить возможность освобождения под залог в размере 150 миллионов гривен, или около 3,3 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Страна.ua".

САП просит взять экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую под стражу с возможностью выхода под залог в 150 миллионов гривен говорится в сообщении

Ранее САП сообщила о спецоперации против преступной организации, в деятельности которой, по версии следствия, участвовали депутаты Верховной рады и чиновники офиса Зеленского. НАБУ после этого опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых участников группировки, получившей название "Форрест Гамп". На записях фигурирует Мудрая, которая к тому моменту уже была отстранена от должности. По данным НАБУ, в схему по отмыванию средств также было вовлечено руководство украинского "Сенс банка".

Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу не станет избирать Мудрой меру пресечения. Как отмечает "Страна.ua", прокурор САП сначала изложит свою позицию, после чего заседание будет прервано до 15:00 мск понедельника.

Адвокаты Мудрой заявили, что не успели ознакомиться с материалами дела, и попросили провести заседание в закрытом режиме. По словам защиты, после вручения подозрения у Мудрой ухудшилось состояние здоровья, однако суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Ранее стало известно, что Ирина Мудрая за лето задекларировала 314 тысяч долларов дополнительных доходов.