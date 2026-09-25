Украинские банки отказываются давать залог за Ирину Мудрую На Украине 15 банков отказались давать залог за экс-замглавы офиса Зеленского

Москва25 сен Вести.Банковское сообщество Украины не спешит давать залог за экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, против которой открыто коррупционное дело, сообщают украинские СМИ. 15 украинских банков на Украине отказались осуществлять переводы для внесения залога в размере 20 млн гривен (около 37,5 млн рублей).

Ирину Мудрую обвиняют в легализации незаконно полученных денежных средств.

19 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины провела спецоперации против преступной организации, состоящей из депутатов Верховной рады и чиновников офиса Зеленского, получившей название "Форрест Гамп".

На полученных секретных аудиозаписях фигурируют Ирина Мудрая и экс-депутат Рады Максим Микитась. Они, в частности, обсуждали, как внести залог за бывшего министра юстиции и энергетики Украины Германа Галущенко, не попав в поле зрения правоохранителей.