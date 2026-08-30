Москва30 авг Вести.Уголовное дело против бывшей замглавы офиса президента Украины Ирины Мудрой напугало окружение Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

Они отметили, что команда Зеленского не смогла собрать сумму чуть меньше полумиллиона евро для выхода Мудрой под залог.

Cудя по тому, что происходит с залогом для Мудрой, запугать [окружение Зеленского] удалось пишут издания

15 августа украинский суд отправил Мудрую, являющуюся фигуранткой дела о преступной организации, под стражу сроком до 60 суток. При этом ей можно выйти под залог в размере 20 миллионов гривен (447,5 тысячи долларов).