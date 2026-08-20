Москва20 авг Вести.Бывшая заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, у которой прошли обыски по антикоррупционному делу, за лето задекларировала 314 тыс. долларов дополнительных доходов, следует из данных на сайте Единого государственного реестра деклараций Украины.

Так, в декларациях, опубликованных с 29 июня по 7 августа, значится, что Мудрая получила доход от отчуждения недвижимого имущества в 85 тысяч долларов, 67 тысяч долларов доходов от дачи в долг украинскому министерству финансов, около 155 тысяч долларов доходов от ценных бумаг Ощадбанка и ОТП Банка, а также два гонорара от Киевской школы экономики на сумму около 8,7 тысячи долларов​​​.

Уточняется, что раньше доходы от ценных бумаг Мудрая получала в виде процентов, однако в последних документах присутствует статья доходов от их погашения. Также до этого не указывались доходы от Киевской школы экономики.

Девятого августа антикоррупционные ведомства Украины провели операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского, в числе которых и Ирина Мудрая. Она заявила, что у нее дома прошли обыски, суд пока не назначил ей меру пресечения.

В среду Мудрая также была отправлена в отставку со своего поста.