Москва19 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудрую. Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского.

Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя офиса ... [главы киевского режима] говорится в документе

Увольнение произошло на фоне масштабной антикоррупционной спецоперации, которую провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

19 августа ведомство начало операцию против преступной группировки, в состав которой, по предварительным данным, входят как действующие, так и бывшие депутаты Верховной рады, а также сотрудники офиса Зеленского. Позднее в НАБУ уточнили, что среди членов группировки была установлена и Ирина Мудрая, а также экс-депутат Рады и председатель правления одного из государственных банков.