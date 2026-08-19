Экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая задержана по делу о коррупции

Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая задержана в ходе антикоррупционного рейда Экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая задержана по делу о коррупции

Москва19 авг Вести.Экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая задержана и находится на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ирина Мудрая задержана. В настоящее время она находится на допросе в НАБУ написал он в Telegram-канале

Гончаренко уточнил, что ночь на 20 августа Мудрая проведет в изоляторе временного содержания.

В среду антикоррупционные ведомства Украины начали операцию против преступной группировки, которую возглавляли бывший и действующий депутаты Верховной рады и в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского. Позднее в НАБУ уточнили, что в группировку входят замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, экс-депутат Рады и председатель правления государственного банка.

Впоследствии глава киевского режима уволил Мудрую с поста руководителя своего офиса.

Ранее Гончаренко сообщил об обысках у экс-замглавы офиса Зеленского Мудрой.