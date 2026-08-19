НАБУ и САП вывили преступную организацию в Раде и офисе Зеленского

НАБУ и САП заявили о преступной группировке в офисе Зеленского НАБУ и САП вывили преступную организацию в Раде и офисе Зеленского

Москва19 авг Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по делу о предполагаемой преступной организации, которую, по данным ведомств, возглавляли действующий и бывший депутаты Верховной рады, а среди участников были сотрудники офиса Зеленского. Об этом говорится в Telegram-канале НАБУ.

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса <…> (главы киевского режима Владимира Зеленского - прим. ред.) и других лиц говорится в публикации

Дополнительные подробности НАБУ пообещало обнародовать позднее.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины и член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил ИС "Вести", что, по его мнению, за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры стоит коллективный Запад.