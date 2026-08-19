Новый коррупционный скандал на Украине связали с Зеленским Экс-депутат Рады: Зеленского обкладывают со всех сторон

Москва19 авг Вести.Обыски у замглавы офиса киевского режима Ирины Мудрой – это попытка подобраться ближе к Зеленскому. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Утром антикоррупционные органы Украины начали спецоперацию против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами украинского парламента, в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского. Разные источники сообщали, что фигурантами дела стали замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, действующий депутат Рады Вадим Столар и бывший депутат Максим Микитась.

Дело в том, что на этих пленках есть запись, когда Ирина Мудрая, которую лично привлек к работе Зеленский, говорит: "Шеф говорит - шесть миллионов". А кто такой шеф? А фамилия шефа - Зеленский, звать его Владимир. Вот ее будут допрашивать. Безусловно, будет приниматься решение о мере пресечения пояснил Владимир Олейник

По его мнению, там будут приняты серьезные механизмы, поэтому Зеленского обкладывают со всех сторон.