Офис Зеленского активно ищет деньги для залога за Мудрую

Зеленский и его офис активно ищут деньги для залога за Мудрую Офис Зеленского активно ищет деньги для залога за Мудрую

Москва30 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис пытаются собрать недостающую сумму залога за экс-замглавы ОП Украины Ирину Мудрую. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Мудрая была отправлена под стражу 25 августа с возможностью выйти под залог в 20 миллионов гривен (447,5 тысячи долларов). Позже ее адвокат Артем Крикун-Труш заявил, что несколько залогодателей внесли часть суммы, однако не сообщил точный размер платежей.

По версии украинских журналистов, Киев в настоящий момент в поисках денег для закрытия оставшейся суммы залога.

Бывшая чиновница фигурирует по делу о преступной организации, которое Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начала 19 августа.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции опроверг свою причастность к каким-либо коррупционным схемам на фоне скандала, связанного с экс-заместителем главы его администрации.