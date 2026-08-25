Украинский суд отправил под стражу экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую Экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая отправлена под стражу

Москва25 авг Вести.Украинский суд отправил под стражу экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую. Об этом сообщают украинские СМИ.

Мера пресечения была избрана сроком до 60 дней. При этом суд позволил Мудрой выйти под залог при уплате 20 миллионов гривен (447,5 тысяч долларов).

Уточняется, что бывшая чиновница фигурирует по делу о преступной организации, которое Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начала 19 августа.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции опроверг свою причастность к каким-либо коррупционным схемам на фоне скандала, связанного с экс-заместителем главы его администрации Ириной Мудрой.

Глава киевского режима заявил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины нет к нему претензий, а правоохранители "отдают себе отчет" в его непричастности к подобным деяниям.