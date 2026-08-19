Москва19 авг Вести.Данные уволенной в среду замглавы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Ирины Мудрой внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.

На сайте Мудрую обвиняют в мародерстве, воровстве, участии в организованной преступной группировке и намеренной дискредитации органов власти на Украине.

Ранее в среду Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о спецоперации против преступной организации, в деятельности которой, по данным ведомства, участвовали депутаты Верховной рады и сотрудники офиса Зеленского. НАБУ позднее опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых участников группы, получившей название "Форрест Гамп". На записях фигурирует Мудрая. В тот же день Зеленский уволил Мудрую с должности.

Вскоре появилась информация о задержании уволенной. Однако адвокат Мудрой опроверг это.

Сайт "Миротворец" известен публикацией персональных данных людей, которых его создатели обвиняют в антиукраинской деятельности. В разные годы ресурс размещал сведения о журналистах, ополченцах ДНР и ЛНР, российских деятелях культуры и гражданах других стран. Также на сайте публиковались данные несовершеннолетних.