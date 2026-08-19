Москва19 авгВести.Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Обыски сейчас проходят у заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Мудройнаписал депутат в Telegram-канале
Во время обысков, уточнил Гончаренко, у Мудрой обнаружили книги российского историка литературы, цензора Александра Никитенко.
В настоящее время НАБУ и САП проводят спецоперацию по делу о преступной организации, которую возглавляли действующий и бывший депутаты Верховной рады, а среди участников были сотрудники офиса Зеленского.