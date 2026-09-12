Москва12 сен Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало предварительное расследование в отношении главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Буданов, как уточняется, уже попадал в поле зрения НАБУ по делу Ирины Мудрой — его бывшей заместительницы, арестованной в августе за отмывание 3,3 миллиона долларов. В центре нового расследования оказались возможные финансовые махинации, к которым Буданов мог быть причастен в период работы руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ранее стало известно, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по делу о предполагаемой преступной организации, которую, по данным ведомств, возглавляли действующий и бывший депутаты Верховной рады, а среди участников были сотрудники офиса киевского главаря.

Между тем в российских силовых структурах отмечали, что Буданова могут отправить в отставку, а затем возбудить против него уголовное дело. Отмечалось, что украинские элиты недовольны итогами так называемого "польского гамбита". Задумка Буданова должна была вынудить Варшаву вернуть киевскому режиму мужчин призывного возраста, однако привела лишь к обострению отношений Украины с одним из ближайших соседей.